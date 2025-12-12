Zelensky scopre la carte Usa | Trump mi chiede di cedere vogliono il nostro ritiro dal Donbass Putin | Noi avanziamo
In un contesto di tensioni geopolitiche, Zelensky rivela un incontro con le autorità statunitensi, accusando Trump di avergli chiesto di cedere e di ritirare le forze dal Donbass. Putin, invece, annuncia avanzamenti militari. Sui territori occupati, Zelensky sottolinea che le decisioni saranno prese dagli ucraini attraverso elezioni o referendum.
Zelensky scopre le carte
Zelensky: 'Gli Usa vogliono il ritiro dal Donbass, ma serve un referendum' - Volodymyr Zelensky, incontrando i giornalisti a Kiev, ha confermato che le trattative di pace sono incagliate principalmente sul destino del ... Come scrive ansa.it