Zelensky scopre la carte Usa | Trump mi chiede di cedere vogliono il nostro ritiro dal Donbass Putin |  Noi avanziamo

Xml2.corriere.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto di tensioni geopolitiche, Zelensky rivela un incontro con le autorità statunitensi, accusando Trump di avergli chiesto di cedere e di ritirare le forze dal Donbass. Putin, invece, annuncia avanzamenti militari. Sui territori occupati, Zelensky sottolinea che le decisioni saranno prese dagli ucraini attraverso elezioni o referendum.

Sui territori occupati dalla Russia Zelensky ha affermato che decideranno gli ucraini con elezioni o referendum. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

