Zelensky a Roma Meloni cerca la sponda con gli Usa | Per la pace serve una sintonia di vedute con l’Ue

Zelensky a Roma e Meloni alla ricerca di supporto: la visita del presidente ucraino si inserisce in un contesto di dialogo internazionale, mentre la premier italiana punta a rafforzare la collaborazione con gli Stati Uniti e l’Europa per promuovere la pace, sottolineando l’importanza di una visione condivisa tra alleati. Solo poche settimane fa, Zelensky aveva già incontrato altri leader europei senza passare dalla capitale italiana.

Solo alcune settimane fa, quando Zelensky volò in varie capitali Ue al fine di discutere con i leader alleati l'invio di armi e altro genere di aiuti, non fece tappa a Roma. Le tensioni tra FdI e Lega in maggioranza sul possibile sostegno bellico a Kiev iniziano a pesare sulle spalle di Meloni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Zelensky a Roma, Meloni cerca la sponda con gli Usa: “Per la pace serve una sintonia di vedute con l’Ue”

Approfondisci con queste news

Radio1 Rai. . Oggi Zelensky sarà a Roma dove incontrerà la premier Meloni; prima vedrà il Papa, alle 09:30, a Castel Gandolfo. Ieri il presidente ucraino era a Londra per il vertice con i leader di Regno Unito, Francia e Germania, poi è volato a Bruxelles. L'a - facebook.com Vai su Facebook

A Londra l'abbraccio europeo a Zelensky: "Non cederò terre a Putin". Domani a Roma | Trump: "Europa va in una brutta direzione" Vai su X

Zelensky a Roma, la diretta: alle 9.30 vede il Papa a Castel Gandolfo, nel pomeriggio il vertice con Meloni a Palazzo Chigi - Guerra Ucraina, Zelensky oggi a Roma: vede il Papa a Castel Gandolfo e poi la premier Meloni a Palazzo Chigi. Come scrive ilmessaggero.it