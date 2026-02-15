Zazzaroni | Noi italiani abbiamo il bidet gli altri no E stiamo riducendo il calcio a un cesso

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha criticato duramente il modo in cui il calcio viene gestito in Italia, attribuendo questa situazione alla cultura del nostro paese che, a suo avviso, si distingue per dettagli come il bidet. Zazzaroni ha commentato che mentre gli italiani possiedono questa peculiarità, altri paesi non la hanno, e questo simbolo di differenza si riflette anche nel modo in cui il calcio viene interpretato e gestito. La sua riflessione arriva in un momento in cui sono scoppiate polemiche per le decisioni arbitrali di ieri sera a Milano, tra cui l’episodio di Bastoni, difeso da Padre

Ecco qualche estratto dall’editoriale di Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport dopo quel che è successo ieri sera a Milano con la pagliacciata di Bastoni (difeso da Padre Chivu) e l’ingiusta espulsione di Kalulu. Scrive Zazzaroni: Il Var c’è quando non serve e non c’è quando serve. Più o meno volutamente, ci stanno prendendo per il protocollo. E il Var? Tacitato dal protocollo. Pensate come sarebbe cambiata la partita se, intervenendo, avesse tolto l’ammonizione a Kalulu passandola a Bastoni per evidente simulazione; Bastoni che era già ammonito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Conferenza stampa Comolli post Inter Juve: «Stasera non abbiamo potuto giocare a calcio. Abbiamo perso 3 punti noi ma il calcio italiano ha perso credibilità!»

Comolli ha criticato duramente la partita di ieri sera tra Inter e Juventus, affermando che il calcio italiano ha subito un colpo alla credibilità.

