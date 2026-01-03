Il missionario riminese in Venezuela | Abbiamo visto le esplosioni e i droni c’è tanta preoccupazione Ma noi stiamo bene

Un missionario di Rimini in Venezuela riferisce di aver assistito a esplosioni e a droni, con una crescente preoccupazione tra la popolazione. Nonostante la situazione tesa, lui e il suo team stanno bene e seguono le indicazioni di sicurezza, evitando spostamenti non essenziali. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si cerca di garantire la sicurezza di tutti in un contesto di incertezza e preoccupazione crescente.

Rimini, 3 gennaio 2026 – “La paura c’è. La preoccupazione è tanta. Ci hanno detto di non muoverci per almeno 24 ore. Noi stiamo bene, per ora”. Sono le parole di don Aldo Fonti, sacerdote riminese missionario che dall’ottobre 2024 è tornato in Venezuela, dove aveva già vissuto per una trentina d’anni. Don Aldo vive in una casa famiglia in un barrio a La Guira, a una trentina di chilometri dalla capitale venezuelana Caracas. “Abbiamo passato la notte in bianco, abbiamo visto e sentito le esplosioni e i droni. Una delle basi militari attaccate dagli Stati Uniti è a pochi chilometri da noi”. L’esercito statunitense ha già catturato ed estradato il presidente del Venezuela Maduro e la moglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

