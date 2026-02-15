Zazzaroni esplode su Inter-Juve | Calcio ridotto a un cesso Ma sui torti al Napoli nessuno parla così

Ivan Zazzaroni ha scritto un editoriale molto duro dopo le recenti polemiche sull'incontro tra Inter e Juventus. La sua rabbia nasce dalla sensazione che il calcio sia stato svilito a un gioco sporco e poco trasparente, con decisioni discutibili che favoriscono alcune squadre. In particolare, Zazzaroni si è scagliato contro le arbitrate e le interpretazioni discutibili che, a suo avviso, stanno rovinando il campionato. La sua critica si concentra sul fatto che, quando si tratta di Napoli, nessuno si lamenta così apertamente per gli errori o le ingiustizie subite.

LA FURIA E IL DOPPIO PESISMO. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha firmato un editoriale di fuoco dopo le polemiche di Inter-Juventus. Nel mirino c'è l'arbitro La Penna per l'espulsione ingiusta di Kalulu (fallo inesistente, simulazione di Bastoni) e il protocollo VAR che ha impedito la correzione dell'errore. Zazzaroni ha definito il calcio italiano "ridotto a un cesso" a causa di queste dinamiche. Tuttavia, l'analisi di Napolissimo.it evidenzia un'amara verità: l'indignazione delle grandi firme esplode solo quando vengono toccate le strisciate del Nord, mentre per anni i torti subiti dal Napoli sono stati trattati con ben altra "diplomazia".