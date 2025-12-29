L'analisi di Zazzaroni evidenzia come l'Inter, nonostante alcune difficoltà, abbia ottenuto risultati completi, analogamente al Napoli. Un punto di vista che offre una prospettiva equilibrata sulla prestazione delle due squadre, sottolineando l'importanza di consolidare i successi anche in momenti complicati. Questa riflessione aiuta a comprendere lo stato attuale del campionato, in vista degli impegni futuri delle formazioni coinvolte.

Inter News 24 Zazzaroni analizza: «Inter con qualche sofferenza ma ha fatto il pieno, insieme al Napoli.». Il suo commento dopo il 17° turno di Serie A. All’indomani del successo dell’Inter a Bergamo, Ivan Zazzaroni analizza la lotta al vertice sulle colonne del Corriere dello Sport. Il direttore definisce il campionato interessante per la classifica corta, ma ribadisce che i nerazzurri e il Napoli possiedono una struttura tecnica e un potenziale offensivo nettamente superiori alla concorrenza. Secondo il giornalista, mentre la squadra guidata da Cristian Chivu e i partenopei possono contare su attacchi profondi (citando la batteria di punte con Lautaro Martinez ), le rivali arrancano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zazzaroni analizza: «Inter con qualche sofferenza ma ha fatto il pieno, insieme al Napoli…»

Leggi anche: Zazzaroni: «La Juve ha fatto la scelta giusta con Spalletti, se non è quello dell’Inter e di Roma 2. Ma non so se riuscirà a…»

Leggi anche: “Al Bano mi ha rivisto dopo qualche anno e mi ha detto: ‘Potresti farti qualche ritocchino’. Chissà se anche lui l’ha fatto, magari al cervello”: Romina Power scherza

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La Juventus passa pure a Pisa e Zazzaroni analizza: 4 cose segnalabili; Zazzaroni: Continuo a ripeterlo, la Juventus non vale l’Inter o il Napoli; IL COMMENTO - Zazzaroni: Zhegrova ha spaccato la partita con il Pisa, la Juve non vale l’Inter o il Napoli, se la può giocare per il terzo posto con il Milan e la Roma; Zazzaroni dopo Napoli-Bologna | elogi e dubbi sulla Supercoppa.

Zazzaroni: "L'Inter fa mercato senza soldi da anni. Non ha due squadre per l'Europa" - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay nella settimana che ha evidenziato i limiti attuali dell'Inter, che è stata eliminata dalla Coppa Italia ... tuttomercatoweb.com

Zazzaroni sulla corsa scudetto: "Napoli-Inter è Conte-Marotta: il loro antagonismo è autentico" - Stadio Ivan Zazzaroni, analizza così la volata scudetto tra Napoli e Inter all'interno delle pagine dell'edizione odierna del quotidiano: "Napoli- tuttomercatoweb.com

Juventus, Zazzaroni punge l’Inter: 'I bianconeri collaborarono e la presero in quel posto' - Continua a tenere banco il caso di patteggiamento tra Inter, Milan e la procura federale, relativo all’inchiesta sui rapporti tra alcuni dirigenti dei club milanesi e le frange organizzate del tifo. it.blastingnews.com

Zazzaroni incorona Conte: “Il vero numero uno dell’anno” “Il vero numero 1 dell’anno è Antonio Conte, che ha vinto il campionato e ha vinto la Supercoppa Italia, che ha vinto anche le diffidenze e le antipatie diffuse che in questi mesi abbiamo visto e notato n - facebook.com facebook