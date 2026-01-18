Xbox Game Pass | verranno rimossi sette giochi a fine Gennaio 2026

A fine gennaio 2026, sette giochi verranno rimossi dal catalogo di Xbox Game Pass. Come consueto, il servizio aggiorna periodicamente la propria offerta, introducendo nuovi titoli e lasciando spazio a cambiamenti nella selezione disponibile. È importante tenere sotto controllo le date di uscita e di rimozione per ottimizzare l’esperienza di gioco e sfruttare al massimo le possibilità offerte dalla piattaforma.

Il catalogo di Xbox Game Pass continua a rinnovarsi e, come da prassi, all’arrivo di nuovi titoli corrisponde l’uscita di altri. Microsoft ha confermato che sette giochi verranno rimossi dal servizio alla fine di gennaio 2026. L’informazione è emersa tramite l’app ufficiale Xbox e le comunicazioni pubblicate sui canali del servizio. Non si tratta di grandi produzioni tripla A, ma di un gruppo di titoli indie di buona qualità. Per chi è interessato, resta ancora una finestra di tempo utile per provarli. Secondo quanto indicato, i giochi elencati di seguito non saranno più accessibili dal 1° febbraio 2026, il che equivale a una rimozione effettiva al termine del mese di gennaio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Xbox Game Pass, verranno rimossi 5 giochi a metà gennaio 2026

A metà gennaio 2026, cinque giochi saranno rimossi dal catalogo di Xbox Game Pass, secondo quanto comunicato da Microsoft tramite l’app Xbox e i menu ufficiali del servizio. Questa modifica fa parte degli aggiornamenti periodici del catalogo, che possono includere l’aggiunta o la rimozione di titoli. È consigliabile verificare le scadenze e completare eventuali giochi lasciati in sospeso prima della data di rimozione.

