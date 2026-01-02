Xbox Game Pass verranno rimossi 5 giochi a metà gennaio 2026

A metà gennaio 2026, cinque giochi saranno rimossi dal catalogo di Xbox Game Pass, secondo quanto comunicato da Microsoft tramite l’app Xbox e i menu ufficiali del servizio. Questa modifica fa parte degli aggiornamenti periodici del catalogo, che possono includere l’aggiunta o la rimozione di titoli. È consigliabile verificare le scadenze e completare eventuali giochi lasciati in sospeso prima della data di rimozione.

Microsoft ha aggiornato l'elenco dei giochi in uscita da Xbox Game Pass a metà gennaio 2026. Come indicato dall'app Xbox e dai menu ufficiali del servizio, cinque titoli verranno rimossi dal catalogo a metà mese. La data tecnica di uscita è il 16 gennaio 2026, il che significa che il 15 gennaio rappresenta l'ultimo giorno utile per giocarli tramite abbonamento. Si tratta di una rotazione periodica prevista dal servizio, che accompagna l'arrivo di nuove produzioni, ragion per cui per chi era interessato a questi titoli, il tempo a disposizione è limitato. I giochi che lasceranno Xbox Game Pass sono Neon White, Road 96, Flintlock: The Siege of Dawn, Il Grinch: Avventure Natalizie – Edizione Feste e dispetti e The Ascent.

