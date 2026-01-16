WWE | Le prime immagini del logo di WWE 2K26 | un richiamo alla Attitude Era

Sono state diffuse le prime immagini del nuovo logo di WWE 2K26, che richiama lo stile dell’Attitude Era. Al momento, il gioco non ha ancora pubblicato teaser o trailer ufficiali. Lo scorso anno, in questo periodo, erano già disponibili dettagli su WWE 2K25, mentre per il momento si tratta di un’anticipazione visiva senza ulteriori conferme.

WWE 2K26 non ha ancora pubblicato il suo primo teaser o trailer, anche se lo scorso anno, in questo periodo, eravamo già ufficialmente sulla strada per WWE 2K25. Tuttavia, una rivelazione è all’orizzonte e una prima anteprima di quello che sembra essere il logo del prossimo gioco ha acceso la speranza tra i fan che questo avrà come tema l’era Attitude o Ruthless Aggression. Una prima anteprima del logo è apparsa in un video di Logan Paul condiviso sul suo canale YouTube. Durante una ripresa, lo YouTuber diventato superstar della WWE è in piedi davanti a uno sfondo che sembra essere stato creato appositamente per promuovere WWE 2K26. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Le prime immagini del logo di WWE 2K26: un richiamo alla Attitude Era Leggi anche: WWE: Le prime immagini del logo di WWE 2K26, che richiama la Attitude Era Leggi anche: WWE: CM Punk debutta in Disney, la WWE Superstar alla premiere di “Zootropolis 2” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Le prime immagini della miniserie Rai sulla cattura di Messina Denaro. Ammirati (Rai Fiction): "La memoria recente diventa racconto condiviso". #ANSA - facebook.com facebook Le prime immagini della miniserie Rai sulla cattura di Messina Denaro. Ammirati (Rai Fiction): "La memoria recente diventa racconto condiviso" #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.