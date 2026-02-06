La WWE ha confermato che AJ Lee tornerà in scena a WrestleMania 42, nonostante abbia saltato la Royal Rumble del 2026. Secondo fonti della Wrestling Observer Newsletter, l’ex campionessa affronterà Becky Lynch in un match importante per il Women’s Intercontinental Championship. La data dell’evento si avvicina e i fan sperano in un ritorno che possa scuotere il panorama delle donne in federazione.

Nonostante la sua assenza dalla Royal Rumble 2026, AJ Lee ha ancora in programma un incontro di primo piano a WrestleMania 42: secondo la Wrestling Observer Newsletter, il match contro Becky Lynch per il Women’s Intercontinental Championship è ancora nei piani della WWE. Becky Lynch vs AJ Lee: cosa sappiamo sul match di WrestleMania 42. Dave Meltzer ha confermato che lo scontro tra Becky Lynch e AJ Lee per il titolo Intercontinentale femminile è previsto nella card del più grande evento dell’anno targato WWE. “Lynch contro AJ Lee per il titolo IC era in programma nello show e, per quanto ne so, lo è ancora”, ha scritto Meltzer. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Ecco i piani per WrestleMania per AJ Lee

Approfondimenti su WrestleMania AJ Lee

La WWE ha annunciato modifiche ai piani originali per WrestleMania 42, con alcune variazioni nelle storyline e negli incontri previsti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

WWE MAKING BIG ANNOUNCEMENT ON FRIDAY! PAIGE WANTS TO RETURN! HUGE WRESTLEMANIA 2027 PLANS! WWE News

Ultime notizie su WrestleMania AJ Lee

Argomenti discussi: Brock Lesnar si ritira a SummerSlam? Ecco i piani della WWE; Importanti novità sui piani della WWE per Roman Reigns a WrestleMania 42; WWE: Ecco quali sono i main event previsti di WrestleMania 42; WWE | Ecco quali sono i main event previsti di WrestleMania 42.

WWE: Ecco quali sono i main event previsti di WrestleMania 42Il Wrestling Observer Newsletter rivela i piani della WWE dopo la vittoria di Roman Reigns alla Royal Rumble 2026 Il Wrestling Observer svela la card di WrestleMania 42 La Road to WrestleMania 42 è uf ... zonawrestling.net

Brock Lesnar si ritira a SummerSlam? Ecco i piani della WWEJohn Cena aveva suggerito il possibile ritiro di Brock Lesnar a SummerSlam: ecco a cosa starebbe lavorando la WWE ... spaziowrestling.it

#wrestling #Arabiasaudita Importanti novità sui piani della WWE per Roman Reigns a WrestleMania 42: L´edizione 2026 del Royal Rumble si è svolta in Arabia Saudita per la prima volta nella storia e non ha deluso le aspettative. La WWE ha organizzato l´ev facebook

WWE: Ci sono dei piani importanti per Roman Reigns alla Royal Rumble #WWE #RomanReigns #RoyalRumble x.com