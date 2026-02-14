Le Women in Run donano 26mila euro ai centri donna di Cesena e Cesenatico

Le Women in Run hanno consegnato 26 mila euro ai centri donna di Cesena e Cesenatico dopo aver organizzato la loro corsa solidale. La somma deriva dalla 11esima WiRun, una passeggiata di beneficenza che si è svolta il 23 novembre nel centro di Cesena. Durante l’evento, decine di partecipanti si sono unite per sostenere le strutture che aiutano le donne in difficoltà.

In occasione della festa di San Valentino, l’associazione ha consegnato ai Centri donna di Cesena e di Cesenatico il ricavato della 11esima WiRun In occasione della Festa di San Valentino, l’Associazione Women In Run Cesena ASD ha consegnato ai Centri donna di Cesena e di Cesenatico il ricavato della 11esima WiRun, la passeggiata solidale che si è tenuta il 23 novembre nell’ambito delle iniziative programmate sul territorio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Equivalgono a 13 mila euro ciascuno i due assegni consegnati dalla presidente dell’Associazione Linda Ronconi ai rispettivi presidi territoriali rappresentati oggi dall’Assessora alle Politiche delle differenze Giorgia Macrelli e dalla Vicesindaca di Cesenatico Lorena Fantozzi.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

A causa dell'aumento dei livelli di inquinanti in Emilia Romagna, anche a Cesena sono state adottate misure emergenziali per ridurre l'inquinamento.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Non solo sport e salute, anche diritti delle donne. A Riccione la Walk & Run for Women; Corri, cammina, partecipa: a Riccione la Walk & Run for Women diventa rito collettivo per i diritti delle donne; Corsa rosa: ecco le novità della Solo Women Run 2026; Milano Cortina 2026, le azzurre Voetter e Oberhofer vincono l'oro nello slittino doppio Segui la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/milano-cortina-2026-italia-oro-nello-short-track-misto-e-bronzo-nel-doppio-misto-curling-oli.

Cesena e Cesenatico. Women In Run dona 26mila euro ai Centri donnaUn San Valentino all’insegna della solidarietà e dell’impegno contro la violenza di genere. L’Associazione Women In Run Cesena ASD ha consegnato oggi ... corriereromagna.it

Women in Run, 26mila euro ai centri antiviolenza di Cesena e CesenaticoDue assegni simbolici da 13mila euro l’uno sono stati consegnati, oggi pomeriggio sotto al loggiato comunale, dalle volontarie dell’Associazione Women In Run Cesena Asd al Centro donna e antiviolenza ... corrierecesenate.it

Cristiana Girelli eletta calciatrice del mese AIC di gennaio Ci sono calciatrici che segnano gol. E poi ce ne sono alcune che danno un senso al tempo, rendendo naturale ciò che naturale non è. Gennaio, per la Juventus Women, è passato anche da qui: dalla s facebook