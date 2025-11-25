Una Nessuna Centomila devoluti 200mila euro ai centri antiviolenza oltre ai 500mila euro già raccolti e donati a settembre dopo il concerto-evento a Napoli
Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne la Fondazione Una Nessuna Centomila, il cui evento si è svolto il 25 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, comunica che sono stati devoluti ulteriori 200mila euro ai centri antiviolenza, che vanno ad aggiungersi ai 500mila euro già raccolti e donati a settembre. Grazie alla partecipazione del pubblico accorso a Napoli e al sostegno dei partner, vengono ora destinati altri 50mila euro a 4 nuovi centri raggiungendo così un importo ad ora di 700mila euro raccolti e distribuiti tra 14 centri antiviolenza in tutta Italia. I centri antiviolenza sono stati individuati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila tenendo conto del lavoro da essi svolto e delle loro esigenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
