White Marble Marathon Urban trail nell’antica Luni | Vetrina per il territorio

La White Marble Marathon torna a Luni, questa volta con un percorso di urban trail tra le vie dell’antica città. La manifestazione, che si svolge per il secondo anno, ha visto il coinvolgimento del Comune, che ha supportato l’evento. I partecipanti corrono tra le rovine e i paesaggi storici, trasformando la città in una vera e propria vetrina del territorio. La giornata ha attirato atleti e appassionati, pronti a scoprire le bellezze di Luni correndo tra storia e natura.

"Siamo molto contenti che la White Marble Marathon, per il secondo anno consecutivo, veda la collaborazione con il Comune di Luni. Questa iniziativa permette di far apprezzare e conoscere il nostro territorio e l'antica Luni, dall'area archeologica all'anfiteatro, seguendo poi strade che conducono fino al mare". Lo dichiarano il sindaco Alessandro Silvestri e il vicesindaco e assessore allo sport Massimo Marcesini, sottolineando le caratteristiche dell' Urban Trail della White Marble Marathon, in programma sabato prossimo alle 15, gara non agonistica capace di unire corsa, paesaggio e cultura in uno dei contesti più suggestivi della Lunigiana storica.

