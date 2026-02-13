White Marble Marathon | oltre 2000 atleti in gara tra storia e paesaggi lunigianesi nel weekend del 15 febbraio

La White Marble Marathon si avvicina e già si respira aria di movimento. Oltre 2000 atleti stanno preparando le valigie per correre tra le strade di Carrara e Massa nel weekend del 15 febbraio. La città si prepara ad accogliere questa grande gara, che porterà sportivi da tutta Italia e non solo. Nel frattempo, il traffico si intensifica e le autorità pianificano già le misure per gestire l’afflusso di persone e mezzi. La corsa si svolgerà tra paesaggi lunigianesi e la storia di un territorio famoso in tutto il mondo.

White Marble Marathon: Carrara e Massa si preparano per un weekend di sport e traffico. La White Marble Marathon si avvicina, pronta a colorare il litorale apuano con una competizione che coinvolgerà oltre 2.000 atleti provenienti da più di 20 paesi. L'evento, in programma per il 15 febbraio 2026, segna un incremento del 10% delle iscrizioni rispetto all'anno precedente e un balzo del 30% rispetto al 2024, confermando la sua crescente attrattiva nel panorama podistico nazionale e il suo ruolo di volano per l'economia locale. Un evento in crescita: numeri e prospettive. La White Marble Marathon, promossa da World Running Academy di Paolo Barghini e sostenuta dal main partner Fondazione Marmo Ente Filantropico ETS, ha dimostrato una notevole capacità di crescita negli ultimi anni.

