Videosorveglianza nelle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali | prorogato il bando

La Regione Veneto deciso di prorogare la scadenza del bando relativo alla videosorveglianza nelle strutture per anziani non autosufficienti e per persone con disabilità al 24 dicembre prossimo. Grazie ai 6 milioni 632 mila euro di dotazione del bando stesso, in Veneto sarà possibile installare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Videosorveglianza nelle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali: prorogato il bando

