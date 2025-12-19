Autismo le famiglie chiedono continuità e stabilizzazione degli interventi socio-assistenziali

Un gruppo di genitori di persone con Disturbo dello Spettro Autistico si è riunito con il sindaco di Fiumicino per sottolineare l’importanza di garantire continuità e stabilità negli interventi socio-assistenziali, essenziali per favorire crescita, autonomia e benessere dei loro figli. La richiesta nasce dall’esigenza di sostenere un percorso di sviluppo stabile e qualificato, rispondendo alle necessità di famiglie e giovani autistici.

Fiumicino, 19 dicembre 2025 – Un gruppo di genitori di ragazzi e giovani adulti con Disturbo dello Spettro Autistico, beneficiari del bando regionale "Interventi a sostegno delle persone nello spettro autistico ", ha incontrato il sindaco Mario Baccin i per chiedere continuità e stabilizzazione degli interventi socio-assistenziali, fondamentali per il percorso di crescita, autonomia e qualità della vita dei propri figli. Durante l'incontro, le famiglie hanno rappresentato le proprie istanze, avviando un confronto costruttivo con l'Amministrazione e chiedere che il progetto, svolto presso una struttura situata in via Portuense, dove si realizzan o attività ricreative e laboratori educativi per ragazzi con disabilità, ormai vicino alla scadenza, possa essere prolungato dalla Regione.

