Neanche il tempo di rientrare che per la Yuasa Battery Grottazzolina arriva una quattro giorni intensissima. Si inizia domani alle 20,30 al PalaSavelli contro i campioni d’Europa in carica della Sir Perugia guidata da Angelo Lorenzetti. Un roster da brividi quello perugino con Simone Giannelli, campione del mondo e Mvp del Mondiale, a far girare una super orchestra. Partendo dall’opposto Ben Tara che ha come suo vice la vecchia conoscenza Yuasa ovvero il croato Cvanciger. In banda tanta qualità con Plotnytskyi oltre a Semeniuk, Ishikawa e Dzavoronok per una batteria di schiacciatori stellare. Al centro i centimetri dell’argentino Loser, affiancato dal campione del mondo Russo, da Solè e da Crosato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Yuasa Battery sulle montagne russe