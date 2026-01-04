Volley Serie A3 Alla Conad il testa-coda con Savigliano | 10ª vittoria in 11 gare

Nel campionato di Serie A3 di volley, la Conad ottiene la sua 10ª vittoria su 11 gare, superando Savigliano in tre set. La partita si è conclusa con un risultato netto, dimostrando la solidità della squadra e il buon momento di forma. Un confronto che conferma la posizione di vertice della Conad, mentre Savigliano cerca di risalire la classifica con successive prestazioni.

SAVIGLIANO 0 CONAD 3 SAVIGLIANO: Ballan ne, Quaranta ne, Schiro 16, Guiotto ne, Sacripanti 10, Carlevaris, Rainero 5, Galaverna (L), Rabbia (L), Rossato 7, Bacco, Girotto, Bonola 4, Pistolesi. All. Berra. TRICOLORE REGGIO EMILIA: Bertoni ne, Signorini ne, Chevalier 13, Marini (L), Scaltriti 8, Barone 5, Mian 19, Alberghini 5, Catellani ne, Sighinolfi ne, Sanguanini, Zecca (L) ne, Mazzon 1, Santambrogio 5. All. Zagni. Arbitri: Fontini e Di Gaetano. Parziali: 23-25, 17-25, 22-25. La Conad (31) non fallisce lo scontro testa-coda di Serie A3 e comincia il girone di ritorno conquistando la decima vittoria in 11 match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

