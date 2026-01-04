Volley Serie A3 Alla Conad il testa-coda con Savigliano | 10ª vittoria in 11 gare
Nel campionato di Serie A3 di volley, la Conad ottiene la sua 10ª vittoria su 11 gare, superando Savigliano in tre set. La partita si è conclusa con un risultato netto, dimostrando la solidità della squadra e il buon momento di forma. Un confronto che conferma la posizione di vertice della Conad, mentre Savigliano cerca di risalire la classifica con successive prestazioni.
SAVIGLIANO 0 CONAD 3 SAVIGLIANO: Ballan ne, Quaranta ne, Schiro 16, Guiotto ne, Sacripanti 10, Carlevaris, Rainero 5, Galaverna (L), Rabbia (L), Rossato 7, Bacco, Girotto, Bonola 4, Pistolesi. All. Berra. TRICOLORE REGGIO EMILIA: Bertoni ne, Signorini ne, Chevalier 13, Marini (L), Scaltriti 8, Barone 5, Mian 19, Alberghini 5, Catellani ne, Sighinolfi ne, Sanguanini, Zecca (L) ne, Mazzon 1, Santambrogio 5. All. Zagni. Arbitri: Fontini e Di Gaetano. Parziali: 23-25, 17-25, 22-25. La Conad (31) non fallisce lo scontro testa-coda di Serie A3 e comincia il girone di ritorno conquistando la decima vittoria in 11 match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Volley Serie A3. La Conad non perde mai. A Trebaseleghe trova la 4ª vittoria in 4 gare
Leggi anche: Volley Serie A3. Conad a caccia di conferme in Umbria
Conad on road in Savigliano; Volley A3, la Conad batte Mirandola 3-1 e resta in testa alla classifica; In serie A3 (girone Bianco) vince il fattore campo. Cagliari si impone nel derby; Serie A3, i risultati della 1a giornata di ritorno del Girone Bianco.
Volley A3, la Conad batte Mirandola 3-1 e resta in testa alla classifica - Un successo che consente alla squadra di Zagni e Fanuli di rimanere in vetta alla clas ... reggionline.com
Volley A3/M: Savigliano, voltare pagina… nonostante la capolista - Gerbaudo Savigliano si appresta a vivere la prima giornata di ritorno del Girone Bianco di Serie A3 Credem Banc ... ideawebtv.it
Pallavolo A3/M: non basta una buona Savigliano, Reggio passa 3-0 - Gerbaudo Savigliano gioca almeno due set su tre alla pari contro la capolista Conad Reggio Emilia, ma non riesce a raccogliere punti di fronte al pubblico del PalaSanGiorgio nella prima ... cuneodice.it
Lega Pallavolo Serie A Femminile. Flo Rida · Right Round (feat. Ke$ha). LIVE SUPERSCAMBIO TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio live tra @bartocciniperugiavolley e @cuneo_granda_volley nella sfida della 18ª giornata di Serie A1 @tig - facebook.com facebook
1° set - diciassettesima giornata LVF Serie A1 Tigotà Numia Vero Volley Milano 0 . 1 (22-25 | 00-00 | 00-00) : Rubin #ImocoVolley #Gameday #proseccodoc #AntonioCarraro x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.