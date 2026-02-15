LIVE Conegliano-Perugia 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le umbre si giocano le ultime carte per la salvezza

Il match tra Conegliano e Perugia si è concluso con un pareggio 0-0, dopo che le umbre hanno deciso di puntare tutto sulla partita per evitare la retrocessione. La squadra ospite ha messo in campo tutta la grinta possibile, cercando di sorprendere le avversarie con attacchi veloci e difese aggressive. Durante il secondo set, Adigwe ha tentato un attacco potente sopra il muro, ma la partita resta aperta e piena di tensione.

2-0 In campo la diagonale profonda di Adigwe che passa sopra il muro da zona 2. 1-0 Pallonetto spinto di Sillah in parallela vincente. PRIMO SET 16.00 Ecco i due sestetti in campo! Conegliano: Lubian, Adigwe, Dalderoop, Sillah, Munarini, Scognamillo, Ewert. Perugia: Gennari, Markovic, Lemmens, Mazzaro, Fiesoli, Gardini, Recchia. 15.58 Già in campo le due squadre, manca pochissimo all'inizio del match! 15.56 Anche nella scorsa giornata di campionato, in cui Conegliano ha battuto per 3-0 Macerata, lo staff veneto ha optato per un ampio turnover. Non sono scese in campo infatti la palleggiatrice Joanna Wolosz, l'opposto Isabelle Haak, la schiacciatrice Zhu Ting e la centrale Cristina Chirichella.