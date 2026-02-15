Gleison Bremer si è sfogato sui social dopo la sconfitta contro l'Inter di ieri sera, che ha causato molte critiche da parte dei tifosi. Il difensore brasiliano ha scritto un messaggio diretto, chiedendo di lasciar perdere e di concentrarsi subito sulla prossima partita. In una foto condivisa online, mostra il volto determinato, mentre si prepara a tornare in campo.

Gleison Bremer ha deciso di voltare pagina dopo quanto accaduto ieri sera in Inter Juve. Vediamo il messaggio del centrale brasiliano sui social. Polemiche e veleni dopo la partita di ieri. Il clamoroso errore arbitrale, con La Penna che ha ingiustamente espulso Pierre Kalulu, sta presentando tanti strascichi tra calciatori e addetti ai lavori. QUI LE ULTIME NOTIZIE LIVE SULLA JUVENTUS Il club bianconero si sente infatti derubato, come hanno affermato anche i dirigenti Damien Comolli e Giorgio Chiellini, che al termine della partita si sono presentati ai microfoni per contestare quanto accaduto e per criticare aspramente l’operato arbitrale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer volta pagina dopo Inter Juve di ieri sera: il messaggio sui social del difensore brasiliano – FOTO

Bremer esprime il suo entusiasmo dopo la vittoria contro il Pafos, condividendo sui social un messaggio che evidenzia il suo spirito di leadership e la determinazione della squadra.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.