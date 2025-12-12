A Masterchef Luciano commuove Cannavacciuolo | Cucino da quando mia moglie si è ammalata lei ora non c'è più

Luciano, il concorrente di 92 anni a Masterchef, ha stupito Cannavacciuolo condividendo un toccante ricordo: cucinare per sua moglie Miriam, scomparsa, che gli ha trasmesso la passione per la cucina. La sua storia emoziona e dimostra come il cibo possa essere un gesto di amore e memoria.

Luciano spiazza Cannavacciuolo a Masterchef raccontando la sua storia. Il concorrente ha 92 anni ed è il più anziano che si sia mai presentato al cooking show: "Mia moglie si chiamava Miriam, era bravissima in cucina. È stata lei a trasmettermi la passione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Luciano è il concorrente più anziano della storia di #MasterChefIt ? Riuscirà a conquistare i giudici e aggiudicarsi un posto nella MasterClass? #MasterChefIt ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky. - facebook.com Vai su Facebook

A Masterchef, Luciano commuove Cannavacciuolo: “Cucino da quando mia moglie si è ammalata, lei ora non c’è più” - Il concorrente ha 92 anni ed è il più anziano che si sia mai presentato al cooking show: “Mia moglie si chiamava Miriam, era ... Lo riporta fanpage.it

A MasterChef un concorrente di 92 anni, il sogno di Luciano: «La prima follia della mia vita». Cannavacciuolo: «Hai già vinto» - A 92 anni Luciano arriva a MasterChef con la serenità di chi ha vissuto molto e con l’entusiasmo di un ragazzo. Segnala ilmattino.it

La seconda chance di Luciano | MasterChef Italia 9

Video La seconda chance di Luciano | MasterChef Italia 9 Video La seconda chance di Luciano | MasterChef Italia 9