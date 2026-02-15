Vittozzi la rimonta è tutta d’oro Moioli e Sommariva | che argento

Lisa Vittozzi ha vinto una medaglia d’oro nel biathlon, dopo aver superato gli avversari nell'inseguimento di dieci chilometri, portando a casa la prima storica vittoria olimpica per l’Italia in questa disciplina. La sua prestazione ha sorpreso molti, considerando le difficoltà di una gara così impegnativa. Intanto, Moioli e Sommariva hanno conquistato l’argento, aggiungendo altre soddisfazioni alla squadra azzurra.

Che brave e che belle le nostre ragazze. Sulla spinta dell’impresa incredibile di Federica Brignone l’Italia Team festeggia l’oro di Lisa Vittozzi che vince nel biathlon per la prima volta nella storia olimpica trionfando nell’inseguimento dieci chilometri. E poi l’argento dello snowboard con la seconda medaglia di Michela Moioli stavolta in coppia con. Lorenzo Sommariva. E così il medagliere azzurro di Milano Cortina supera il record di Lillehammer 1994. Allora portammo a casa venti medaglie, adesso siamo già a ventidue con otto ori, quattro argenti e dici bronzi. E c’è ancora una settimana di gara. 🔗 Leggi su Panorama.it

Federica Brignone ha conquistato l'oro perché ha dato il massimo in pista, portando a casa la prima medaglia italiana nella giornata.

Federica Brignone ha conquistato l'oro nel gigante, sorprendendo le avversarie con una prestazione spettacolare.

