Vittozzi la rimonta è tutta d’oro Moioli e Sommariva | che argento
Lisa Vittozzi ha vinto una medaglia d’oro nel biathlon, dopo aver superato gli avversari nell'inseguimento di dieci chilometri, portando a casa la prima storica vittoria olimpica per l’Italia in questa disciplina. La sua prestazione ha sorpreso molti, considerando le difficoltà di una gara così impegnativa. Intanto, Moioli e Sommariva hanno conquistato l’argento, aggiungendo altre soddisfazioni alla squadra azzurra.
Che brave e che belle le nostre ragazze. Sulla spinta dell’impresa incredibile di Federica Brignone l’Italia Team festeggia l’oro di Lisa Vittozzi che vince nel biathlon per la prima volta nella storia olimpica trionfando nell’inseguimento dieci chilometri. E poi l’argento dello snowboard con la seconda medaglia di Michela Moioli stavolta in coppia con. Lorenzo Sommariva. E così il medagliere azzurro di Milano Cortina supera il record di Lillehammer 1994. Allora portammo a casa venti medaglie, adesso siamo già a ventidue con otto ori, quattro argenti e dici bronzi. E c’è ancora una settimana di gara. 🔗 Leggi su Panorama.it
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: ORO BRIGNONE, ARGENTO SOMMARIVA/MOIOLI!
Federica Brignone ha conquistato l'oro perché ha dato il massimo in pista, portando a casa la prima medaglia italiana nella giornata.
Brignone da impazzire, oro anche nel gigante: l'inchino delle avversarie. SnowboardX, argento Moioli-Sommariva
Federica Brignone ha conquistato l'oro nel gigante, sorprendendo le avversarie con una prestazione spettacolare.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milano-Cortina: rimonta Vittozzi nel biathlon, è oro storico nell'inseguimento; Vittozzi, oro e dedica al nonno scomparso: Gliel'avevo promessa, sarebbe fiero di me; Biathlon, per Vittozzi un oro leggendario nell'inseguimento donne!!! Grande rimonta di Wierer; L'Italia è d'argento grazie a Lisa Vittozzi, prima medaglia del Fvg alle Olimpiadi.
Vittozzi, la rimonta è tutta d’oro Moioli e Sommariva: che argentoOlimpiadi Milano Cortina: la 31enne di Sappada vince nell'inseguimento dieci chilometri di biathlon. Snowboard: seconda medaglia per la Moioli ... panorama.it
Lisa Vittozzi, chi è la prima medaglia d’oro olimpica per l’Italia nel biathlonImpresa memorabile di Lisa Vittozzi nell'inseguimento femminile di biathlon alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina. L'azzurra, partita dal quinto posto nella ... lapresse.it
Biathlon, per Vittozzi un oro storico nell'inseguimento donne!!! Grande rimonta di Wierer. La sappadina fa l'impresa: 20 su 20 al tiro. E' la prima medaglia d'oro della storia per l'Italia nel biathlon. Ottima prova della Wierer, autrice di un grande recupero: partita 4 facebook
Milano Cortina 2026, Lisa Vittozzi vola nell'Olimpo: rimonta da leggenda e vince l'oro nel biathlon ift.tt/TguiE9b x.com