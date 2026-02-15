LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 15 febbraio in DIRETTA | ORO BRIGNONE ARGENTO SOMMARIVA MOIOLI!

Federica Brignone ha conquistato l'oro perché ha dato il massimo in pista, portando a casa la prima medaglia italiana nella giornata. La sua vittoria si è verificata dopo una gara emozionante, con i tifosi che hanno seguito ogni suo movimento in diretta. Oggi, la campionessa ha dimostrato ancora una volta di essere una delle più forti nel suo sport, lasciando il pubblico senza parole.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 15 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Valentina Brignone ha vinto una medaglia d'oro, causando grande entusiasmo tra gli spettatori, durante la seconda giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Federica Brignone ha conquistato il primo posto nella gara di sci alpino a Milano Cortina 2026, sorprendendo gli spettatori con una discesa impeccabile. Giorno 10 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 15 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato.