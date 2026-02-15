Brignone da impazzire oro anche nel gigante | l' inchino delle avversarie SnowboardX argento Moioli-Sommariva

Da xml2.corriere.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Brignone ha conquistato l'oro nel gigante, sorprendendo le avversarie con una prestazione spettacolare. La sua vittoria ha lasciato il pubblico senza parole e ha segnato un momento importante per lo sci alpino italiano. Nel frattempo, le atlete dello snowboardcross hanno ottenuto un argento, mentre Della Mea e Goggia sono arrivate rispettivamente quarta e decima nelle loro gare. Anche la staffetta maschile 4x7,5 km ha portato una medaglia all’Italia, mentre Vittozzi e Wierer si preparano alle prossime prove di biathlon.

Non solo la coppia azzurra Moioli-Sommariva che ha conquistato l'argento nello snowboard cross misto. l'oro è infatti andato alla Gran Bretagna di Charlotte Bankes e Huw?Nightingale, mentre il bronzo è andato alla coppia francese formata da Lea Casta e Loan?Bozzolo.  «Giuro che sono talmente senza parole che non riesco a capire niente». Così Federica Brignone commenta a caldo ai microfoni di Rai Sport il secondo oro alle Olimpiadi di Milano Cortina, stavolta in slalom gigante. «Oggi sono stata veramente tranquilla anche prima della prima manche - sottolineala valdostana -, ero quasi fin troppo tranquilla, avevo paura di non essereabbastanza aggressiva, nella seconda mi sono sentita partire, ero di nuovo abbastanza tranquilla e ho pensato solo a sciare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

brignone da impazzire oro anche nel gigante l inchino delle avversarie snowboardx argento moioli sommariva

© Xml2.corriere.it - Brignone da impazzire, oro anche nel gigante: l'inchino delle avversarie. SnowboardX, argento Moioli-Sommariva

Brignone da impazzire, vince la seconda medaglia d'oro trionfando nel gigante: l'inchino delle avversarie. Goggia decima

Federica Brignone ha conquistato la sua seconda medaglia d’oro nel gigante, sorprendendo tutte con una prestazione impeccabile e lasciando le avversarie a bocca aperta.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: ORO BRIGNONE, ARGENTO SOMMARIVA/MOIOLI!

Federica Brignone ha conquistato l'oro perché ha dato il massimo in pista, portando a casa la prima medaglia italiana nella giornata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Federica Brignone si riprende tutto: fantastico oro Olimpico in super G! · Sci alpino; Brignone sei storia! 1° oro in carriera alle Olimpiadi in Diretta Streaming | DAZN IT; Blog | Olimpiadi: Lollobrigida fa doppietta, Brignone rinasce, Fontana entra nella leggenda - Alley Oop; I risultati del 12 febbraio ai giochi olimpici invernali 2026.

brignone da impazzire oroLeggendaria Federica Brignone, si prende un oro straordinario anche nel gigante di Milano CortinaStraordinaria Federica Brignone nel gigante femminile: stupenda medaglia d'oro, la seconda di queste Olimpiadi, con una seconda manche perfetta ... fanpage.it

Federica Brignone vince l'oro anche in gigante: leggendario bis alle OlimpiadiLa campionessa valdostana domina anche tra le porte larghe. È la stella dei Giochi 10 mesi dopo l'infortunio. Quarta Lara Della Mea ... today.it