Federica Brignone ha conquistato l'oro nel gigante, sorprendendo le avversarie con una prestazione spettacolare. La sua vittoria ha lasciato il pubblico senza parole e ha segnato un momento importante per lo sci alpino italiano. Nel frattempo, le atlete dello snowboardcross hanno ottenuto un argento, mentre Della Mea e Goggia sono arrivate rispettivamente quarta e decima nelle loro gare. Anche la staffetta maschile 4x7,5 km ha portato una medaglia all’Italia, mentre Vittozzi e Wierer si preparano alle prossime prove di biathlon.

Non solo la coppia azzurra Moioli-Sommariva che ha conquistato l'argento nello snowboard cross misto. l'oro è infatti andato alla Gran Bretagna di Charlotte Bankes e Huw?Nightingale, mentre il bronzo è andato alla coppia francese formata da Lea Casta e Loan?Bozzolo. «Giuro che sono talmente senza parole che non riesco a capire niente». Così Federica Brignone commenta a caldo ai microfoni di Rai Sport il secondo oro alle Olimpiadi di Milano Cortina, stavolta in slalom gigante. «Oggi sono stata veramente tranquilla anche prima della prima manche - sottolineala valdostana -, ero quasi fin troppo tranquilla, avevo paura di non essereabbastanza aggressiva, nella seconda mi sono sentita partire, ero di nuovo abbastanza tranquilla e ho pensato solo a sciare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Brignone da impazzire, oro anche nel gigante: l'inchino delle avversarie. SnowboardX, argento Moioli-Sommariva

Federica Brignone ha conquistato la sua seconda medaglia d’oro nel gigante, sorprendendo tutte con una prestazione impeccabile e lasciando le avversarie a bocca aperta.

Federica Brignone ha conquistato l'oro perché ha dato il massimo in pista, portando a casa la prima medaglia italiana nella giornata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.