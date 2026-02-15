Brignone da impazzire oro anche nel gigante | l' inchino delle avversarie SnowboardX argento Moioli-Sommariva
Federica Brignone ha conquistato l'oro nel gigante, sorprendendo le avversarie con una prestazione spettacolare. La sua vittoria ha lasciato il pubblico senza parole e ha segnato un momento importante per lo sci alpino italiano. Nel frattempo, le atlete dello snowboardcross hanno ottenuto un argento, mentre Della Mea e Goggia sono arrivate rispettivamente quarta e decima nelle loro gare. Anche la staffetta maschile 4x7,5 km ha portato una medaglia all’Italia, mentre Vittozzi e Wierer si preparano alle prossime prove di biathlon.
Non solo la coppia azzurra Moioli-Sommariva che ha conquistato l'argento nello snowboard cross misto. l'oro è infatti andato alla Gran Bretagna di Charlotte Bankes e Huw?Nightingale, mentre il bronzo è andato alla coppia francese formata da Lea Casta e Loan?Bozzolo. «Giuro che sono talmente senza parole che non riesco a capire niente». Così Federica Brignone commenta a caldo ai microfoni di Rai Sport il secondo oro alle Olimpiadi di Milano Cortina, stavolta in slalom gigante. «Oggi sono stata veramente tranquilla anche prima della prima manche - sottolineala valdostana -, ero quasi fin troppo tranquilla, avevo paura di non essereabbastanza aggressiva, nella seconda mi sono sentita partire, ero di nuovo abbastanza tranquilla e ho pensato solo a sciare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
ARGENTO!! Immensi Michela Moioli e Lorenzo Sommariva #MilanoCortinaOlympics2026 #olimpiadilnvernali2026 #ItaliaTeam #MilanoCortina facebook
Moioli-Sommariva si prendono una medaglia pazzesca d'argento nello Snowboard cross a squadre miste! Primo metallo olimpico per Lorenzo, la quarta per Michela! #MilanoCortina2026 #Olympics #Olimpiadi x.com