Vittozzi d’oro ad Anterselva | ‘Non ci credo’ snowboard d’argento e sci di fondo di bronzo Italia da record ai Giochi
Vittozzi ha conquistato una medaglia d’oro a Anterselva, vincendo la gara di biathlon e portando a casa il suo primo oro olimpico. La sua vittoria ha sorpreso molti, soprattutto considerando le condizioni di vento forte in pista. Con questa impresa, l’Italia sale a 22 medaglie, superando il record stabilito ai Giochi di Lillehammer nel 1994. La squadra azzurra continua a mostrare grande determinazione, rafforzando il suo ruolo tra le nazioni più competitive.
Argento a Minkkinen, bronzo a Kirkeeide: 22 medaglie azzurre, superato il primato di Lillehammer 1994. Impresa straordinaria di Lisa Vittozzi, che conquista la medaglia d’oro nell’inseguimento 10 km di biathlon ad Anterselva, ai Giochi di Milano Cortina 2026. Una gara perfetta al poligono – zero errori – che le ha permesso di recuperare quattro posizioni rispetto all’individuale e di salire sul gradino più alto del podio. Alle sue spalle la finlandese Suvi Minkkinen (argento) e la norvegese Maren Kirkeeide (bronzo). “Non ci posso credere, sono troppo felice. Sono molto orgogliosa di me, mi sono venuti i brividi negli ultimi chilometri. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
NON FATELA ARRABBIAREEEEEEEEEEEE Il quinto posto di ieri nella sprint di biathlon RECUPERATO SUBITOOOOOOOOO! CA-PO-LA-VO-RO di Lisa Vittozzi nell’inseguimento ad Anterselva! CAMPIONESSA OLIMPICAAAAAAAAAAAAAAAAA facebook
