LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 15 febbraio in DIRETTA | ORI BRIGNONE E VITTOZZI ARGENTO SNOWBOARD BRONZO SCI DI FONDO!

Ori Brignone e Vittozzi hanno portato a casa due medaglie d'oro nelle discipline di sci alpino e biathlon, mentre lo snowboard ha regalato un argento e lo sci di fondo un bronzo. La giornata si è aperta con queste vittorie, che hanno sorpreso gli appassionati presenti sulla neve di Cortina. I concorrenti hanno dato il massimo, sfidandosi tra discese ripide e tracciati ghiacciati. Intanto, i tifosi seguono con attenzione ogni aggiornamento sulla corsa alle medaglie e sulla gara più avvincente di questa mattina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 15 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI DOMENICA 15 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: ORI BRIGNONE E VITTOZZI, ARGENTO SNOWBOARD, BRONZO SCI DI FONDO! LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: ORO BRIGNONE, ARGENTO SOMMARIVA/MOIOLI! Federica Brignone ha conquistato l'oro perché ha dato il massimo in pista, portando a casa la prima medaglia italiana nella giornata. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: inizia la staffetta maschile di sci di fondo! L’evento principale di oggi è iniziato con la staffetta maschile di sci di fondo, che ha preso il via alle 10:00, dopo che le squadre hanno preso posizione sul tracciato di Cortina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Medagliere Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Podi e Medaglie LIVE; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Milano Cortina 2026: guida completa a dirette e piattaforme per seguire le gare olimpiche in tv e streaming; Dove vedere le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina per farvi una scorpacciata di sport sdraiati comodamente sul divano. Olimpiadi in diretta LIVE, Brignone e Vittozzi d’oro, l’Italia vince quattro medaglie e sale a 22, record: le gare oggi a Milano CortinaGiorno 10 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 15 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Federica Brignone oro anche in GiganteLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Federica Brignone oro anche in Gigante ... tg24.sky.it Un'altra medaglia per gli atleti regionali alle Olimpiadi di Milano-Cortina facebook Milano Cortina, le Olimpiadi con le medaglie più "generose" di sempre x.com