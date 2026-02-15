La RSR Sebastiani Rieti ha conquistato una vittoria importante contro la Tezenis Verona, causata da una rimonta decisa e combattuta. La squadra reatina ha mostrato una difesa forte e un attacco efficace, ribaltando il punteggio nel secondo tempo. In campo, i giocatori hanno dato il massimo, mettendo pressione agli avversari fino alla fine. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza la fiducia dei reatini.

Una rimonta caratterizzata da intensità difensiva e decisione offensiva ha contraddistinto la sfida tra verona e riéti, conclusa con una vittoria esterna di 82-78. la squadra ospite ha mostrato capacità di reagire nei momenti decisivi, sfruttando la explosivity di alcuni giocatori chiave e una gestione dei possessi che ha premiato la continuità al tiro. Nel primo periodo, verona ha preso in mano l'inerzia iniziale e ha trovato canestri rapidi, affermandosi in avvio con una serie di incrementi. la fase centrale della prima frazione ha visto riéti reagire, con una serie di risposte che hanno mantenuto il punteggio in equilibrio, chiudendo il primo tempo con verona avanti 48-41.

© Mondosport24.com - Vittoria di carattere per la RSR Sebastiani Rieti contro la Tezenis Verona

La squadra di basket Sebastiani ha vinto contro Verona 82-78, perché Udom ha segnato due canestri decisivi negli ultimi secondi al PalaSojourner.

La formazione di Fortitudo Bologna affronta una difficile trasferta al PalaSojourner di Rieti, dove la Real Sebastiani si impone con merito.

