L’attaccante Lucca lascia il Napoli e si trasferisce al Nottingham Forest, in Premier League. La conferma ufficiale arriva dal club azzurro, che ha comunicato l’addio del giocatore. Questa operazione rappresenta un cambiamento nelle opzioni offensive a disposizione di Antonio Conte, contribuendo a ridefinire il quadro del calciomercato del Napoli.

Mercato Parma, ufficiale la rescissione consensuale di questo giocatore! Lascia subito i ducali, il comunicato del club Ouedraogo Genoa: ufficiale il baby colpo per il Grifone. Chi è tutti i dettagli dell’operazione con la Virtus Francavilla Manchester United, Mainoo non si tocca: niente Napoli, pronto il rinnovo! Mercato Parma, ufficiale la rescissione consensuale di questo giocatore! Lascia subito i ducali, il comunicato del club Ouedraogo Genoa: ufficiale il baby colpo per il Grifone. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lucca Nottingham Forest, ora è anche ufficiale: l’attaccante lascia il Napoli e vola in Premier League. Il comunicato degli azzurri

Lucca verso la Premier: il Nottingham Forest chiude con il NapoliLorenzo Lucca si avvicina al Nottingham Forest, che ha concluso le trattative con il Napoli.

Calciomercato Napoli: spunta il Nottingham Forest! Può lasciare gli azzurri a gennaio e approdare in Premier. Cosa succedeSul calciomercato del Napoli si registra l’interesse del Nottingham Forest per un giocatore azzurro, con possibilità di trasferimento a gennaio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Lang e Lucca vicini all’uscita, il Napoli sta per sbloccare il mercato in entrata (Di Marzio) Lucca verso il Nottingham Forest, Lang al Galatasaray. In entrata i nomi più gettonati sono (per ora) En-Nesyri e Sterling. https://www.ilnapolista.it/2026/01/lang-e-lucca-vi; ULTIM’ORA – Lucca lascia il Napoli, è fatta con il Nottingham Forest: ecco cifre e formula; Napoli, Lucca al Nottingham Forest. Lang al Galatasaray. L'infortunio di Neres preoccupa; Lucca dal Napoli al Nottingham, trovato l'accordo Presto visite mediche. Due milioni ora e 35 milioni in estate se inglesi lo acquistano.

UFFICIALE - Napoli, addio Lucca: va al Nottingham ForestL’attaccante italiano ha disputato un’ottima stagione nella massima serie italiana nel 2024/25 ed è stato il miglior marcatore dell’Udinese, mettendo a segno 14 reti. Arrivato inizialmente in prestito ... fantacalcio.it

Lucca-Nottingham, visite fatte e tutto risolto anche tra Napoli e Udinese: le ultimeLorenzo Lucca dal Napoli al Nottingham Forest, ci siamo. Come spiegato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’attaccante ha superato le visite mediche con il ... tuttonapoli.net

Sì, ok Lorenzo Lucca che va al Nottingham Forest è una discreta notizia di calciomercato. Ma vogliamo mettere "Pennellone" Andrea Silenzi che, nell'estate 1995, fu il primo giocatore italiano in assoluto a debuttare in Premier League No, l'esperienza non fu - facebook.com facebook

Lorenzo Lucca al Nottingham Forest, adesso c’è anche la firma. Tutto su YouTube: youtu.be/A8sSz2u6te4 x.com