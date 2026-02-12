Il Nottingham Forest ha annunciato ufficialmente l’esonero di Dyche dopo appena 114 giorni dalla sua nomina. È il terzo cambio di allenatore in questa stagione, un segnale di un club che fatica a trovare stabilità e risultati. La decisione arriva a pochi mesi dall’inizio del campionato, mentre la squadra si trova ancora in difficoltà. La società ora cerca una nuova guida per risollevare le sorti della squadra in Premier League.

Calciomercato Como, il ds Ludi: «Volevamo prenderlo a titolo definitivo!». Rivelazione clamorosa sul talento che sta incantando la Serie A Pellegrino Parma, ufficiale il rinnovo di contratto: l’attaccante argentino firma fino al 2030! L’annuncio e le sue parole Meluso confessa: «Volevo portare Choupo-Moting al Lecce, ho un rammarico per Agudelo. Paratici alla Juve mi chiese due giocatori dello Spezia» Napoli, De Giovanni è un fiume in piena: «Se un vicino compie azioni negative contro di te e tu non ti lamenti, nessuno può aiutarti». Cosa è successo! Serafini rivela: «Il Milan è l’unico club dove il mercato lo fanno in 4, non va bene! C’è un’operazione della Juventus che avrei capito poco» Insulti razzisti Balotelli, vergogna durante Dubai City-Al Ittifaq. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Nottingham Forest, ufficiale l’esonero di Dyche dopo 114 giorni dal suo arrivo: è il 3° cambio in panchina in stagione! Il comunicato

Approfondimenti su Nottingham Forest

Nella sfida tra Savona e Nottingham Forest, l’allenatore ha optato per l’esperienza di Zinchenko in campo, lasciando l’ex Juventus in panchina.

La Sambenedettese cambia allenatore a stagione in corso.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Nottingham Forest

Argomenti discussi: Leeds–Nottingham Forest, le formazioni ufficiali; Lorenzo Lucca subito a segno in Premier League: i tifosi del Nottingham Forest esaltano l'ex Napoli; Nottingham Forest 0-0 Wolves: la squadra di Dyche si ferma sul pari al City Ground; Lucca segna all'esordio col Nottingham Forest, poi il post social che fa infuriare i tifosi del Napoli: Perdonali, perchè non sanno.

Nottingham Forest, ufficiale l’esonero di Dyche: il tecnico lascia la panchina dopo 114 giorni. È il terzo cambio di allenatore in stagione!Nottingham Forest, ufficiale l’esonero di Dyche: il tecnico lascia la panchina dopo 114 giorni. È il terzo cambio di allenatore in stagione! Il Nottingham Forest scrive una pagina di storia della Prem ... calcionews24.com

Lucca al Nottingham Forest, è ufficiale: la formula e le cifre dell'operazione e quanto guadagna il NapoliLorenzo Lucca è ufficialmente un nuovo giocatore del Nottingham Forest: c’è l’annuncio ufficiale del club inglese ... goal.com

LUCCA: CHE MAZZATA COL NOTTINGHAM FOREST - facebook.com facebook

Come stanno andando #Lucca al Nottingham Forest e #Lang al Galatasaray: subito goal e assist, quanto può incassare il #Napoli x.com