Nottingham Forest ha scelto il allenatore | ecco chi sostituirà Dyche

Il Nottingham Forest ha deciso di cambiare allenatore. La società ha scelto il sostituto di Dyche, puntando su una guida tecnica che possa portare stabilità e far crescere il progetto sportivo. Ora si attende solo l’annuncio ufficiale, mentre il club lavora per ripartire con una nuova strada.

il nottingham forest guarda avanti con una guida tecnica mirata a restituire stabilità e sviluppo al progetto sportivo. l’operazione, ancora in fase di definizione, privilegia l’ingaggio di un tecnico con esperienza internazionale e capacità di gestione di fasi diverse del calendario. la decisione appare già formalizzata e l’accordo è prossima alla ratifica. la scelta ricade su Vítor Pereira, allenatore portoghese noto per trascorsi internazionali tra porto, fenerbahçe e corinthians. l’obiettivo è guidare una squadra che ambisce a rialzare la classifica e a costruire una base tattica solida per il futuro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Dopo l’esonero di Dyche, il Nottingham Forest ha annunciato il nome del nuovo allenatore.

Nella sfida tra Savona e Nottingham Forest, l’allenatore ha optato per l’esperienza di Zinchenko in campo, lasciando l’ex Juventus in panchina.

Ufficiale: il #NottinghamForest esonera Sean #Dyche dopo 114 giorni x.com

BREAKING NEWS INGHILTERRA Sean Dyche è stato sollevato dall'incarico di Allenatore del Nottingham Forest. Sean Dyche è stato esonerato dopo solo 4 mesi alla guida del Nottingham. Il proprietario del club, Evangelos Marinakis è già al terzo allenatore l facebook