Viterbo ASSAGGI 2026 | proroga iscrizioni per vetrina enogastronomica del Lazio focus su affari e territorio

Le iscrizioni per ASSAGGI 2026 a Viterbo si sono aperte con successo, ma ora sono state prorogate fino a fine mese per permettere a più aziende di partecipare. La manifestazione, che si svolgerà nel cuore del Lazio, intende promuovere i prodotti locali e favorire nuovi contatti tra produttori e operatori del settore. La fiera si terrà a giugno e si prevede la partecipazione di oltre cento espositori provenienti da tutta la regione.

ASSAGGI 2026: Prorogate le iscrizioni per il salone enogastronomico del Lazio, un’opportunità per rilanciare il territorio. Viterbo si prepara ad accogliere la quinta edizione di ASSAGGI, il salone dell’enogastronomia laziale, in programma dal 16 al 18 maggio presso il Complesso di Santa Maria in Gradi. La Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, ha esteso al 20 febbraio la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, a seguito di un notevole interesse da parte delle aziende del settore. L’evento mira a valorizzare le eccellenze agroalimentari regionali e a creare un ponte tra produttori e consumatori.🔗 Leggi su Ameve.eu Ambiente, nuovi incontri del Libero consorzio: alla Esseneto focus su rifiuti e tutela del territorio Iscrizioni scolastiche 2026/2027, proroga nazionale al 21 febbraio Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha deciso di allungare i tempi per le iscrizioni scolastiche dell’anno 20262027. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Viterbo, Assaggi allunga i termini del bando: candidature fino al 20 febbraio. Viterbo, Assaggi allunga i termini del bando: candidature fino al 20 febbraioLa quinta edizione della vetrina enogastronomica del Lazio si terrà a Viterbo dal 16 al 18 maggio. Attesi 85 espositori e buyer ... radiocolonna.it ASSAGGI 2026, nuova scadenza per partecipare al bando per la selezione degli espositoriÈ stata fissata in venerdì 20 febbraio la nuova scadenza per partecipare al bando di selezione degli espositori della quinta edizione di ASSAGGI, in considerazione dell'ampio interesse e del grande ri ... newtuscia.it Dal 16 al 18 maggio torna a Viterbo "Assaggi", il Salone dell'enogastronomia laziale. Protagoniste le #imprese. x.com Assaggi 2026 torna a Viterbo: dal 16 al 18 maggio il Salone dell’Enogastronomia Laziale a Santa Maria in Gradi facebook