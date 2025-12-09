Ambiente nuovi incontri del Libero consorzio | alla Esseneto focus su rifiuti e tutela del territorio
Continua il ciclo di giornate informative promosso dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento nelle scuole del territorio sui temi della tutela ambientale e della corretta gestione dei rifiuti. Stavolta saranno gli alunni della scuola primaria Esseneto i protagonisti di un miniciclo di due. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
"Annata difficile, cerco nuovi stimoli. Ho il bisogno di un nuovo ambiente"
Un ottobre da vivere all’insegna della scoperta: il Fondo per l’Ambiente Italiano apre centinaia di luoghi straordinari, tra architettura, storia e natura, e invita i visitatori a riscoprire l’Italia nascosta con occhi nuovi
Ambiente, due nuovi alberi piantati a Sovigliana Comune e Legambiente li mettono a dimora nel giardino Terzani. La piantumazione è il risultato dell’accordo raggiunto fra Comune e la Legambiente territoriale durante lo scorso 21 novembre, in occasione d - facebook.com Vai su Facebook
Gli alberi nell'ambiente urbano: nuovi scenari e vecchie criticità 21/11, Loggia di Villa Mazzanti a Roma In occasione della Giornata Nazionale dell'Albero, un incontro dedicato al miglioramento e all'incremento degli spazi verdi nelle nostre città. isprambien Vai su X
LIVE Conegliano-Orlando Valkyries 2-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le venete concedono il ... oasport.it
Migliori anime underdog 2025 torna con grandi novità per la stagione 2 jumptheshark.it
Rebecca Ferguson è un' IA contro Chris Pratt nel nuovo trailer italiano di Mercy: Sotto Accusa comingsoon.it
Ascolti TV 9 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata atomheartmagazine.co
Traffico Roma del 09-12-2025 ore 18:30 romadailynews.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Russia, attacco con droni in Ciuvasia: l'esplosione ripresa in un video lapresse.it
Migliori anime underdog 2025 torna con grandi novità per la stagione 2 jumptheshark.it
Rebecca Ferguson è un' IA contro Chris Pratt nel nuovo trailer italiano di Mercy: Sotto Accusa comingsoon.it
Ascolti TV 9 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata atomheartmagazine.co
Traffico Roma del 09-12-2025 ore 18:30 romadailynews.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Russia, attacco con droni in Ciuvasia: l'esplosione ripresa in un video lapresse.it