Iscrizioni scolastiche 2026 2027 proroga nazionale al 21 febbraio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha deciso di allungare i tempi per le iscrizioni scolastiche dell’anno 20262027. La nuova scadenza è stata spostata al 21 febbraio, dando più tempo alle famiglie per completare le procedure. La proroga riguarda le scuole dell’infanzia e gli istituti di primo e secondo ciclo.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha disposto la proroga dei termini per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e agli istituti del primo e del secondo ciclo per l'anno scolastico 20262027. La decisione è contenuta in una nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, firmata dalla direttrice generale Antonella Tozza e indirizzata agli Uffici scolastici regionali, agli enti locali e ai dirigenti scolastici.

