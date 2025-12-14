Voglio la stessa Vis del derby C’è il Ravenna Stellone alla carica

Il tecnico Stellone esprime la sua volontà di vedere una squadra determinata e coraggiosa come quella del derby contro l’Ascoli, desiderando replicare quella grinta e quella mentalità anche nella prossima sfida contro il Ravenna. La sua richiesta mira a spronare i giocatori a scendere in campo con la stessa determinazione e cuore.

"Contro il Ravenna voglio rivedere la stessa Vis del derby contro l’ Ascoli. Voglio una squadra che se la giochi a viso aperto, senza timore. Loro sono completi, si adattano a ogni situazione ma visto che la classifica è corta vogliamo fare un bel balzo in avanti". In vista della gara di lunedì alle 20:30 Stellone si mostra ottimista. I sette mesi d’imbattibilità del Benelli sicuramente lo confortano. In questo caso l’asticella sarà però altissima: "Affrontiamo un Ravenna che da inizio campionato condivide la vetta insieme all’ Arezzo. Stanno mantenendo un ritmo incredibile. È una squadra che ha fatto della costanza di rendimento il suo grande punto di forza. Ilrestodelcarlino.it "Voglio la stessa Vis del derby". C’è il Ravenna, Stellone alla carica - Visto che la classifica è corta vogliamo fare un bel balzo in avanti" ... msn.com

