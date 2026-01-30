Monaco Virtus Bologna 82-84 | festa per le Vu Nere al Casinò di Montecarlo

La Virtus Bologna batte Monaco 84-82 in una partita tesa e combattuta al Casinò di Montecarlo. La squadra di coach Scariolo trova il modo di vincere, anche senza Pajola, Edwards e Smailagic, che sono rimasti a riposo. I bolognesi si sono presi una vittoria importante, mentre i monegaschi hanno perso in casa dopo due sconfitte di fila. La partita è stata vibrante fino all’ultimo secondo, con i bolognesi che sono riusciti a mantenere il vantaggio nel finale.

Monaco, 30 gennaio 2026 - Due sconfitte consecutive e per di più in casa? I play-in sono più lontani? Mettiamoci anche il fatto che non ci sono capitan Pajola, il Bulldozer Edwards e Smailagic. Tutte le premesse per una deriva veloce. E invece al Casinò di Montecarlo fa festa una Virtus che passa alla fine, con una tripla di Luca Vildoza ma arriva negli ultimi cinque minuti con un vantaggio consistente, 66-77. Monaco ha marce altissime all'inizio e, con 711 dalla lunga distanza accumula anche dieci punti di vantaggio sul 36-26. Ma la Virtus non è mai morta, pareggia con Alston Junior sul 42-42 e continua a giocare.

