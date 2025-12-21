Da Jallow ad Akele | la parola alla difesa Virtus Ivanovic punta sulla loro energia

Da Jallow ad Akele, la parola passa alla difesa. La Virtus Bologna, sotto la guida di Ivanovic, punta sulla loro energia per affrontare le sfide imminenti. Con il Brescia alle porte, emergono ricordi di un passato importante: il 17 giugno, i bianconeri vinsero lo scudetto numero 17 proprio a Brescia, con Peppe Poeta in panchina.

C’è Brescia dietro l’angolo. Affiorano dolci ricordi per i bianconeri che proprio a Brescia – in panchina c’era Peppe Poeta, oggi a Milano –, il 17 giugno, conquistarono lo scudetto numero 17. Sono passati sei mesi, ma Brescia, capace di vincere una Coppa Italia sorprendendo in finale proprio la Virtus (di Sergio Scariolo) si conferma squadra di primo livello. Fin qui una sola sconfitta per i lombardi. Come loro solo Trapani, ma il club siciliano è alle prese con altri problemi e pure con la levata di scudi di tutti i club italiani (Shark esclusi) dopo l’attacco al presidente di Lega Maurizio Gherardini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

