Dominio Virtus a Cantù | l' Olidata espugna il PalaDesio Ivanovic | Ottima energia

Bolognatoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Virtus Olidata Bologna vince e convince, superando l'Acqua San Bernardo Cantù per 77-89 in una partita che ha visto le Vu Nere mantenere il controllo del punteggio fin dal primo quarto. Nonostante una buona reazione dei padroni di casa a tratti, la Virtus ha dimostrato una maggiore profondità. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

dominio virtus a cant249 l olidata espugna il paladesio ivanovic ottima energia

© Bolognatoday.it - Dominio Virtus a Cantù: l'Olidata espugna il PalaDesio. Ivanovic: "Ottima energia"

Contenuti che potrebbero interessarti

dominio virtus cant249 olidataDominio Virtus a Cantù: l'Olidata espugna il PalaDesio. Ivanovic: "Ottima energia" - 89 in una partita che ha visto le Vu Nere mantenere il controllo del punteggio fin dal primo quarto. Da bolognatoday.it

dominio virtus cant249 olidataLBA | Treviso crolla nella ripresa, per la Virtus Bologna facile dominio - Perso di un punto il primo quarto, sembrava destinata a lottare a lungo, visto che la Virtus ... pianetabasket.com scrive

Virtus Bologna, dopo 9 anni cambia il main sponsor: nuova partnership con Olidata - È il nuovo main sponsor, quello che è stato presentato questa mattina alla palestra Porelli in via dell’Arcoveggio a Bologna. Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Dominio Virtus Cant249 Olidata