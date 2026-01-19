I love you Paul una grande storia d’Amore nella notte di San Valentino

Il Teatro del Seminario Vescovile di Bergamo Alta ospita, nella notte di San Valentino, l’anteprima nazionale della performance teatrale “I love you, Paul”. Promossa dall’Associazione Cinema e Arte, diretta da Roberto Gualdi, questa rappresentazione esplora una storia d’amore intensa e significativa, offrendo agli spettatori un’esperienza unica in un’atmosfera raccolta e suggestiva. Un’occasione speciale per condividere un momento di emozione e riflessione nel cuore di Bergamo.

Bergamo. L’ Associazione Cinema e Arte, diretta da Roberto Gualdi, presenta, nella Notte di San Valentino, al Teatro del Seminario Vescovile di Bergamo Alta, la performance teatrale in Anteprima nazionale “I love you, Paul”. Sabato 14 febbraio alle 21, l’Associazione regalerà al pubblico uno spettacolo dedicato al grande amore tra Paul McCartney e la sua Linda. Un momento raccontato da Marta Rebecca e accompagnato da Roberto Bollani al basso, Carlo Zerri al piano, Valerio Beffa al sax e clarinetto ed Elvio La Pira come voce fuori campo. Il tutto sotto la regia di Paolo Pintabona.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Napoli in Love: itinerario di San Valentino nella leggenda di Romeo e Giulietta e le storie d’amore più coinvolgenti di Napoli

Napoli in Love propone un itinerario di San Valentino ispirato alla leggenda di Romeo e Giulietta e alle storie d’amore più significative di Napoli. Organizzato dall’associazione De Rebus Neapolis, il percorso segue le tracce del romanzo per scoprire un finale inaspettato e approfondire il legame tra Romeo e la città. Un’occasione per esplorare i luoghi simbolo e rivivere emozioni legate alle storie d’amore più coinvolgenti del cuore partenopeo.

A San Valentino «We Love Cortona», il concorso dedicato alle coppie tra amore, territorio e solidarietà

A San Valentino, «We Love Cortona» invita le coppie a scoprire il territorio attraverso un concorso dedicato all’amore e alla solidarietà. Un’occasione per condividere momenti speciali tra natura, cultura e impegno sociale, promuovendo valori di vicinanza e collaborazione. L’iniziativa, che si svolge a Cortona, mira a rafforzare il legame tra le persone e il territorio, offrendo un’esperienza significativa per tutti i partecipanti.

