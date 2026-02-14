Il Derby d’Italia di questa sera si gioca sotto il segno delle assenze: Chivu recupera Barella e Calhanoglu, ma pensa già alla Champions League, mentre Spalletti deve gestire l’emergenza Thuram. La partita si svolge nella notte di San Valentino, promettendo emozioni intense in soli 90 minuti.

Chivu ritrova Barella e Calhanoglu ma guarda alla Champions, Spalletti deve fare i conti con l’emergenza Thuram. A San Siro questa sera si gioca una sfida che può indirizzare la stagione Tutto pronto per il Derby d’Italia tra Inter e Juventus, gara valida per la 25ª giornata di Serie A, che si giocherà a San Siro questa sera alle ore 20.45. Il punto di equilibrio del Derby d’Italia sta nel traffico di mezzo. Chi accelera a centrocampo può tagliare il traguardo. Inter-Juventus non è mai una partita come le altre, ma stavolta il duello tattico tra le due mediane rischia di essere la chiave di tutto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Serie A, stasera il Derby d’Italia: tutto in 90 minuti nella notte di San Valentino

In vista della sfida contro il Chelsea, il Napoli si prepara a un match decisivo in 90 minuti.

Il Teatro del Seminario Vescovile di Bergamo Alta ospita, nella notte di San Valentino, l’anteprima nazionale della performance teatrale “I love you, Paul”.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Le partite di Serie A di oggi; Serie A, oggi in campo Inter e Juve: partite, probabili formazioni e dove vederle; Pisa-Milan in Serie A stasera: le formazioni, dove vederla in tv e streaming; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 8 febbraio.

Inter-Juventus in Serie A stasera: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streamingInter e Juventus si affrontano nel big match di San Valentino che animerà Sam Siro: le probabili formazioni della gara e dove vederla in streaming e in ... fanpage.it

Pisa-Milan in Serie A stasera: le formazioni, dove vederla in tv e streamingLa 25ª giornata di Serie A inizia con la partita Pisa-Milan che si gioca oggi alle 20:45. Le ultime news sulle formazioni di Hiljemark e Allegri. Diretta tv in chiaro e in esclusiva su DAZN. fanpage.it

Stanchi ogni San Valentino di vedere coppiette in giro con rose e cioccolatini mentre tu sei solo come un cane Perfetto, perché quest’anno non c’è decisione più saggia che rimanere a casa e accendere la tv. La Lega Serie A, infatti, ci ha donato la possibilità facebook