Violenza donne Bilotti M5S | Sul consenso basa propaganda

Bilotti del Movimento 5 Stelle denuncia che alcuni politici sfruttano il tema della violenza contro le donne per fare propaganda, invece di cercare soluzioni concrete. L’esponente evidenzia come, in certe occasioni, il dibattito si riduca a slogan e parole vuote, lasciando da parte le azioni reali. A suo avviso, il consenso viene usato come arma politica, mentre i problemi restano irrisolti. La posizione di Bilotti arriva dopo che si sono susseguite polemiche e dichiarazioni contrastanti su come affrontare il fenomeno.

Tempo di lettura: 2 minuti “Quando la politica vuole risolvere un problema, dialoga. Quando non vuole farlo ma è banalmente interessata alla propaganda e al ritorno elettorale, polarizza». È la premessa con cui la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, intervenendo all’incontro “Ti avevo detto no. Dal consenso al dissenso: la riforma della legge contro la violenza sulle donne” promosso dal Gruppo territoriale di Avellino del M5S, torna sulla questione della riforma della legge in materia di contrasto alla violenza sulle donne. «Dopo che è passato il testo alla Camera – aggiunge la parlamentare salernitana – il ministro dei Trasporti ha detto che quel testo approvato anche dal suo partito avrebbe prestato il fianco a una serie di denunce false, di accuse pretestuose e di processi infondati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

