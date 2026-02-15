Violenza sulle donne Bilotti M5S | Sul consenso basta propaganda
Il senatore Bilotti del Movimento 5 Stelle accusa la politica di usare la questione della violenza sulle donne per fini elettorali, invece di concentrarsi sul dialogo. Ha spiegato che, spesso, i politici preferiscono alimentare divisioni piuttosto che affrontare i problemi reali. A suo avviso, la strada giusta sarebbe ascoltare le vittime e lavorare insieme, ma troppo spesso si preferisce cavalcare l’emotività per ottenere consensi. Un esempio concreto sono le dichiarazioni fatte durante l’ultimo dibattito, che secondo Bilotti sono state più orientate a ottenere visibilità che a trovare soluzioni pratiche.
«Quando la politica vuole risolvere un problema, dialoga. Quando non vuole farlo ma è banalmente interessata alla propaganda e al ritorno elettorale, polarizza». È la premessa con cui la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, intervenendo all’incontro “Ti avevo detto no. Dal consenso al dissenso: la riforma della legge contro la violenza sulle donne” promosso dal Gruppo territoriale di Avellino del M5S, torna sulla questione della riforma della legge in materia di contrasto alla violenza sulle donne. «Dopo che è passato il testo alla Camera – aggiunge la parlamentare salernitana – il ministro dei Trasporti ha detto che quel testo approvato anche dal suo partito avrebbe prestato il fianco a una serie di denunce false, di accuse pretestuose e di processi infondati.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
