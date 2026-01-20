Bilotti del Movimento 5 Stelle sottolinea l'importanza di affrontare il problema della violenza contro le donne attraverso iniziative di educazione e prevenzione. In un momento in cui questa realtà si manifesta con fermezza e drammaticità, è fondamentale promuovere strategie che favoriscano la sensibilizzazione e la tutela, considerandole le risposte più efficaci per contrastare questa grave problematica sociale.

Tempo di lettura: 2 minuti “Parlare di violenza di genere non è mai un esercizio astratto. Mentre ne discutiamo, la realtà continua a bussare con forza, spesso in modo drammatico”. A sottolinearlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti, componente della Commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere. “Femminicidi e tentati femminicidi continuano ad accadere e, alla base, c’è sempre la negazione della libertà, dell’autodeterminazione e della vita delle donne. Quando viene meno il rispetto, la violenza trova spazio”, evidenzia la parlamentare. Il tema è stato al centro anche della presentazione del libro Che sia l’ultima di Lella Palladino, iniziativa promossa in Senato alla quale Bilotti ha preso parte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Violenza donne, Bilotti (M5S): “Educazione e prevenzione sono la vera risposta”

