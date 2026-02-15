Violento schianto tra due auto sull' Adriatica | tre feriti uno è grave

Sabato sera, un incidente violento sulla statale Adriatica ha coinvolto due auto e ha provocato tre feriti, uno dei quali in condizioni critiche. La collisione è avvenuta all’incrocio con via Ponte della Conca, vicino a Misano Adriatico, a causa di un’auto che non ha rispettato la precedenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale.

Il traffico lungo l'Adriatica ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati Grave incidente stradale nella serata di sabato sulla statale Adriatica all'incrocio con via Ponte della Conca, nella zona di Casacce di Misano Adriatico. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate violentemente lungo la statale 16. Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e l'automedica, oltre ai Vigili del fuoco e alla Polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità e l'aiuto nelle operazioni di soccorso.