Due feriti nel tamponamento tra tre auto a Villabella uno è grave

Nel pomeriggio del 25 gennaio, a San Bonifacio, si è verificato un tamponamento tra tre veicoli a Villabella, che ha causato due feriti. Uno dei coinvolti si trova in condizioni gravi. L'incidente è stato prontamente soccorso dalle autorità, che stanno accertando le cause dell'accaduto.

Il sinistro è avvenuto sulla Strada Regionale 11 e sul posto sono intervenuto due ambulanze e un'auto medica, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri Due automobilisti sono rimasti feriti in un tamponamento tra tre auto avvenuto questo pomeriggio, 25 gennaio, a San Bonifacio. L'incidente è avvenuto all'altezza di Villabella, sulla Strada Regionale 11, intorno alle 17.45. I feriti sono stati soccorsi con due ambulanze e un'auto medica del 118. Il più grave, in codice rosso, è stato trasferito all'ospedale di Borgo Trento. L'altro, in codice verde, è stato portato all'ospedale di San Bonifacio.🔗 Leggi su Veronasera.it

