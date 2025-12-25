Schianto tra due auto a Riccò di Fornovo tre feriti | 23enne incastrato E' grave al Maggiore

Lo schianto tra due auto che stavano percorrendo strada Magnana a Riccò di Fornovo ha provocato il ferimento di tre persone. L'incidente si è verificato poco prima delle ore 13 di giovedì 25 dicembre. Le cause dello scontro sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri. L'allarme è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Schianto tra due auto a Riccò di Fornovo, tre feriti: 23enne incastrato. E' grave al Maggiore Leggi anche: Schianto tra due auto a Mamiano di Traversetolo, tre feriti: due gravi al Maggiore Leggi anche: Schianto frontale tra due auto in via Coppi: due feriti al Maggiore La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Violento schianto tra due auto: 4 persone coinvolte, due rimangono incastrate tra le lamiere - Incidente sulla Terraglio tra Preganziol e Mogliano: due feriti estratti dai Vigili del fuoco, traffico e soccorsi in azione. nordest24.it

Schianto nella notte di Natale, auto si ribalta: feriti anche due bambini - Alle quattro e mezza di notte, a Vimodrone (hinterland est di Milano), un'auto è andata a finire contro il guard rail della Padana Superiore, all'altezza di Roadhouse. milanotoday.it

Schianto tra due auto (FOTO): tre feriti, un mezzo finisce fuori strada e si ribalta in un prato - Schianto tra due auto nella giornata di oggi (20 dicembre) lungo la Sp 50, tra Glorenza e Montechiaro: tre le persone ferite, mentre uno dei mezzi è finito fuori strada, ribaltandosi ruote al ... ildolomiti.it

Santa Cristina, schianto sulla 131: auto si ribalta, un ferito in codice rosso x.com

Piana di Lucca, schianto tra cinque auto: due finiscono in un fosso - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.