Atreju il racconto dell' ex ostaggio di Hamas | Un massacro cosa ho visto
Tra gli ospiti di Atreju, Rom Braslavski. Il soldato israeliano tenuto in ostaggio da Hamas per 738 giorni ha raccontato il dramma vissuto durante la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. "Ho 22 anni, sono di Gerusalemme, sono stato prigioniero di Hamas per due anni. Il 7 ottobre è un terribile trauma, sono stato rapito dai terroristi di Gaza, ho visto con i miei occhi gli orrori, era un massacro, ho visto donne bellissime, giovanissime, buttate per terra e bucherellate da pallottole". Rom è tornato libero il 13 ottobre e ha ricordato che "durante il tempo della mia prigionia venivo ucciso fisicamente e spiritualmente tutti i giorni, mi hanno torturato l'animo lasciandomi cicatrici fisiche e spirituali dappertutto". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ci vediamo venerdì alle ore 15:30 - Sala Giustizia giusta a Atreju Mafia: le indagini e il racconto. Dai pizzini a TikTok Intervengono: Chiara Colosimo (Presidente Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni crimin - facebook.com Vai su Facebook
Atreju, al via a Roma la 26esima edizione della manifestazione di Fratelli d’Italia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atreju, al via a Roma la 26esima edizione della manifestazione di Fratelli d’Italia ... Scrive tg24.sky.it
“Italia sei forte”, parte Atreju: da Conte a Fini, dalla riforma della giustizia a Mara Venier - La chiusura domenica 14 dicembre con l'intervento della premier, preceduta dai leader della maggioranza Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Riporta repubblica.it
Al via la festa di Atreju numero 26, politica ma non solo - Atreju è l'evento del confronto, "un evento di parte ma non di Partito", spiegano gli organizzatori. Segnala ansa.it