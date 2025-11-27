Il racconto terribile e choc dell’ex tronista Manuela Carriero | Sono stata sequestrata e violentata

Metropolitanmagazine.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, l’influencer  Manuela Carriero  si è raccontata a cuore aperto sui  social  rivelando ai suoi tanti follower di aver vissuto in passato  un’esperienza terribile  di cui ancora oggi porta importanti cicatrici. “ Ho ancora un profondo malessere dovuto a un’esperienza traumatica di anni fa. Ho subìto un sequestro di persona da parte di qualcuno che conoscevo molto bene, con violenza sessuale, fisica e minacce di morte con una pistola “, ha rivelato Manuela sorprendendo i tanti follower che non erano assolutamente a conoscenza di questo. Manuela ha dunque continuato il  terribile racconto  affermando: “ In pochi minuti, mi sono ritrovata in un agghiacciante film dell’orrore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

