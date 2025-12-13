Approvato il pacchetto vino | cambiano le etichette e arrivano nuovi incentivi

Il 4 dicembre, Parlamento europeo e Consiglio UE hanno approvato il “pacchetto vino”, un insieme di norme che modifica le regolamentazioni su vini dealcolati, estirpazione e reimpianto delle vigne, fondi OCM, enoturismo e etichettatura, introducendo importanti novità per il settore vitivinicolo.

Il 4 dicembre Parlamento europeo e Consiglio UE hanno raggiunto l'intesa sul cosiddetto "pacchetto vino", un accordo che riscrive le norme per i vini dealcolati, le politiche di estirpazione e reimpianto delle vigne, ma anche le regole sui fondi OCM, il mondo dell'enoturismo e, infine, l'etichettatura, sia tradizionale che digitale. Un mosaico di interventi che, se ben implementati, potrebbe segnare una svolta per un comparto che oggi vive una fase complessa, tra calo dei consumi, pressione sui prezzi e cambiamento delle abitudini alimentari.

Pacchetto vino, da Bruxelles la bocciatura del Clintón. L'europarlamentare Guarda: «Coltivabile sì, commercializzabile no. Ha senso?» - Si chiama Clintón (in veneto anche Crinto o Grintón, in friulano Clinto) ed è un vitigno ibrido a bacca nera, da cui ha preso nome l'omonimo vino speciale rosso.