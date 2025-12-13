Approvato il pacchetto vino | cambiano le etichette e arrivano nuovi incentivi
Il 4 dicembre, Parlamento europeo e Consiglio UE hanno approvato il “pacchetto vino”, un insieme di norme che modifica le regolamentazioni su vini dealcolati, estirpazione e reimpianto delle vigne, fondi OCM, enoturismo e etichettatura, introducendo importanti novità per il settore vitivinicolo.
Il 4 dicembre Parlamento europeo e Consiglio UE hanno raggiunto l’intesa sul cosiddetto “pacchetto vino”, un accordo che riscrive le norme per i vini dealcolati, le politiche di estirpazione e reimpianto delle vigne, ma anche le regole sui fondi OCM, il mondo dell’enoturismo e, infine, l’etichettatura, sia tradizionale che digitale. Un mosaico di interventi che, se ben implementati, potrebbe segnare una svolta per un comparto che oggi vive una fase complessa, tra calo dei consumi, pressione sui prezzi e cambiamento delle abitudini alimentari. Vini dealcolati e low-alcol: le nuove regole del pacchetto vino UE. Quifinanza.it
Pacchetto vino, da Bruxelles la bocciatura del Clintón. L'europarlamentare Guarda: «Coltivabile sì, commercializzabile no. Ha senso?» - Si chiama Clintón (in veneto anche Crinto o Grintón, in friulano Clinto) ed è un vitigno ibrido a bacca nera, da cui ha preso nome l'omonimo vino speciale rosso. ilgazzettino.it
Confcooperative, pacchetto vino importante ma restano criticità - Un passo avanti importante per il settore, ma restano alcune cricitità: è il commento di Luca Rigotti, presidente del settore Vitivinicolo di Confcooperative Fedagripesca, alle misure a favore del ... ansa.it
L’Unione Europea ha approvato un pacchetto di aiuti da miliardi di euro per la costruzione della prima centrale nucleare della Polonia. L’impianto, rende noto la Commissione Europea, dovrebbe entrare in funzione tra il 2030 e il 2040, con una potenza stimat - facebook.com facebook
???? Oggi, al Collegio dei Commissari, abbiamo approvato due importanti pacchetti di semplificazione. Da un lato, il pacchetto sulle Reti Europee – European Grids Package – e l’iniziativa Energy Highways, che mirano a modernizzare le infrastrutture energet x.com
Puó capitare