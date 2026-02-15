viminale deve risarcire migrante espulso 2 volte e condannato da 23 sentenze

Il Viminale dovrà risarcire R.L., un migrante algerino di 56 anni, perché lo ha espulso due volte nonostante fosse stato condannato da 23 sentenze. La prima espulsione risale a due anni fa, quando i prefetti di Cuneo e Alessandria decisero di allontanarlo per motivi di pericolosità, anche se l’uomo aveva già subito diverse condanne penali. Recentemente, il Tribunale di Roma ha stabilito che il Ministero dell’Interno deve pagare 700 euro di risarcimento a R.L. per averlo espulso senza rispettare correttamente le procedure. L’uomo

(Adnkronos) – A carico di R.L., migrante algerino di 56 anni al quale il Viminale dovrà pagare 700 euro di risarcimento in base a una sentenza del 10 febbraio del Tribunale di Roma, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti qualificate, risultano due provvedimenti di espulsione dai prefetti di Cuneo e Alessandria per motivi di pericolosità sociale, 23 sentenze di condanna emesse tra il 1999 e il 2023, e numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, commessi prevalentemente in Liguria. Tra le condanne anche una per lesioni personali nei confronti di una donna aggredita con calci e pugni alla testa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

