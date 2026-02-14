Albania Viminale condannato a risarcire un migrante | Trasferimento senza motivo e falsità sulla destinazione

Il Viminale è stato condannato a pagare 700 euro a un migrante perché ha trasferito senza motivo e ha fornito informazioni false sulla destinazione. La decisione arriva dopo che il ricorso del migrante è stato accolto in tribunale. Il caso riguarda un trasferimento ritenuto ingiustificato e documentato con dati falsi, che ha causato disagio alla persona coinvolta.

“Accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’interno al pagamento di € 700,00 a titolo di risarcimento del danno”. Questa la decisione del 10 febbraio 2026 con cui il giudice Corrado Bile, del tribunale di Roma, condanna il ministero dell’Interno di Matteo Piantedosi per il trasferimento di un cittadino algerino da un Cpr italiano alla struttura di Gjader, in Albania, per “condotta colposa” e la “mancata osservanza di regole di buona amministrazione da cui è derivata l’incisione dannosa della sfera privata dei diritti della persona”. In particolare, scrive il tribunale, il trasferimento è avvenuto in assenza di un provvedimento scritto e motivato, incidendo direttamente sui diritti fondamentali del ricorrente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Albania, Viminale condannato a risarcire un migrante: “Trasferimento senza motivo e falsità sulla destinazione” Albania, Piantedosi condannato a risarcire un migrante: “Trasferimento senza motivo e falsità sulla destinazione” Il ministro Piantedosi è stato condannato a pagare 700 euro a un migrante, perché ha trasferito la persona senza motivo e ha fornito informazioni false sulla destinazione. Dal Cpr di Milano all'Albania: irreperibile il migrante con problemi psichiatrici Assane Thiaw, 27 anni, originario del Senegal, è attualmente irreperibile dopo essere stato trattenuto al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Milano e successivamente trasferito in Albania, presso una struttura analoga a Gjiader. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Viminale condannato, risarcito migrante trasferito dall’Italia in Albania: è la prima voltaUn risarcimento di 700 euro per il mese illegittimamente trascorso nel cpr di Gjader. La sentenza del 10 febbraio scorso firmata dal giudice Corrado Bile del tribunale di Roma è la prima a condannare ... repubblica.it Albania, Piantedosi condannato a risarcire un migrante: Trasferimento senza motivo e falsità sulla destinazioneLa sentenza del tribunale di Roma riguarda il trasferimento di un cittadino algerino da un Cpr italiano alla struttura di Gjader. Che sarebbe stato disposto in assenza di un provvedimento scritto e mo ... ilfattoquotidiano.it Confapi Service, nuove missioni imprenditoriali verso l’Albania facebook